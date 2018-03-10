Около 4 тысяч зрителей посетили тестовые соревнования Универсиады в Красноярске

«Еще есть, над чем работать. Мы после состязаний будем делать дебрифинги, собирать мнения и пожелания от всех. У нас есть еще целый год и другие тестовые мероприятия, чтобы отработать и сделать все еще более качественно»

Максим Уразов руководитель дирекции Универсиады