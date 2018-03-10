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10:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Около 4 тысяч зрителей посетили тестовые соревнования Универсиады в Красноярске

Разыграно 9 комплектов медалей.

В фанпарке «Бобровый лог» завершились тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по горнолыжному спорту.

В состязаниях приняли участие около 150 спортсменов из 17 регионов России. Они сражались за победу в четырех дисциплинах: слаломе, скоростном спуске, параллельных командных соревнованиях и слаломе-гиганте. Разыграно 9 комплектов медалей. Протестирован ряд сервисов, начиная от встречи гостей в аэропорту и до проведения церемоний награждения спортсменов, проведение телевизионных и онлайн-трансляций, системы аккредитации.

«Еще есть, над чем работать. Мы после состязаний будем делать дебрифинги, собирать мнения и пожелания от всех. У нас есть еще целый год и другие тестовые мероприятия, чтобы отработать и сделать все еще более качественно»
Максим Уразов
руководитель дирекции Универсиады

В церемонии закрытия тестовых соревнований принял участие и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев. Он сообщил, что в целом качество проведения состязаний оценивает положительно.

«Трассы такого уровня в Красноярске подготовили впервые. Теперь мы будем подводить итоги комплексно, для нас важно, как отработали сотрудники по каждому направлению. Только в связке, объединив усилия, можно сделать хорошее мероприятие», — отметил г-н Алексеев.

В организации соревнований ежедневно принимали участие более 100 сотрудников оргкомитета, 100 членов судейского корпуса под руководством главного судьи состязаний Алексея Орлова, более 40 врачей и спасателей, 150 волонтеров. За все пять дней тестовых соревнований в фанпарке «Бобровый лог» побывали около 4000 зрителей.

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