Около 4 тысяч зрителей посетили тестовые соревнования Универсиады в Красноярске
Разыграно 9 комплектов медалей.
Разыграно 9 комплектов медалей.
В фанпарке «Бобровый лог» завершились тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по горнолыжному спорту.
В состязаниях приняли участие около 150 спортсменов из 17 регионов России. Они сражались за победу в четырех дисциплинах: слаломе, скоростном спуске, параллельных командных соревнованиях и
«Еще есть, над чем работать. Мы после состязаний будем делать дебрифинги, собирать мнения и пожелания от всех. У нас есть еще целый год и другие тестовые мероприятия, чтобы отработать и сделать все еще более качественно»
В церемонии закрытия тестовых соревнований принял участие и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев. Он сообщил, что в целом качество проведения состязаний оценивает положительно.
«Трассы такого уровня в Красноярске подготовили впервые. Теперь мы будем подводить итоги комплексно, для нас важно, как отработали сотрудники по каждому направлению. Только в связке, объединив усилия, можно сделать хорошее мероприятие», — отметил
В организации соревнований ежедневно принимали участие более 100 сотрудников оргкомитета, 100 членов судейского корпуса под руководством главного судьи состязаний Алексея Орлова, более 40 врачей и спасателей, 150 волонтеров. За все пять дней тестовых соревнований в фанпарке «Бобровый лог» побывали около 4000 зрителей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.