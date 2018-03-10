Болельщики «Луча» сделали для команды все: матч состоится

«Матч состоится!» — радостно сообщили корреспонденту DEITA.RU на стадионе «Динамо». Утром 10 марта состоялось организационное предматчевое совещание с участием делегата и инспектора матча, представителей играющих команд, органов охраны порядка и арбитров. Несмотря на сложные погодные условия, к проведению матча «Луч-Энергия» — «Оренбург» все готово.

Дело в том, что после обильного снегопада 7 и 8 марта стадион «Динамо», как и весь Владивосток, оказался погребен под толстым слоем снега. В результате под угрозой оказалось проведение первого домашнего матча «Луча-Энергии» с «Оренбургом» 10 марта.

Владивостокский клуб вместе с болельщиками приложил максимальные усилия, чтобы расчистить футбольное поле от снега и подготовить арену для проведения встречи. В течение суток 9—10 марта добровольцы вместе с сотрудниками клуба и футболистами молодежной команды трудились, очищая стадион.

Напомним, это не первый случай, когда «Луч» прибегает к помощи болельщиков. Ранее люди помогали расчищать футбольное поле в ноябре 2016 года. Матч «Луча-Энергии» с «Оренбургом» состоится на стадионе «Динамо» 10 марта, в 18:00.