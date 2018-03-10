Хабаровских бардов позвали на фестиваль «Гринландия»

До 30 марта продлится приём заявок от любителей авторской песни, желающих поехать летом в Киров на всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». Он проходит ежегодно в июле на берегу реки Быстрица, а назван так в честь родившегося в Вятской губернии писателя Александра Грина.

Сейчас организаторы проводят заочный конкурс «Люблю тебя, моя Россия!» — фактически отбор авторов-исполнителей. В связи с этим обратились и к жителям Хабаровского края: здесь бардов хватает и в краевой столице, и в Амурске, и в Комсомольске-на-Амуре, других населённых пунктах региона.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», именно на вятском фестивале впервые в исполнении Олега Митяева прозвучала одна из самых известных авторских песен в России, которая стала негласным гимном всех бардов: «Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно…».