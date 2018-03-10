Хабаровских бардов позвали на фестиваль «Гринландия»
Поедут они в Киров или нет — станет известно по итогам заочного этапа.
Поедут они в Киров или нет — станет известно по итогам заочного этапа.
До 30 марта продлится приём заявок от любителей авторской песни, желающих поехать летом в Киров на всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». Он проходит ежегодно в июле на берегу реки Быстрица, а назван так в честь родившегося в Вятской губернии писателя Александра Грина.
Сейчас организаторы проводят заочный конкурс «Люблю тебя, моя Россия!» — фактически отбор
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», именно на вятском фестивале впервые в исполнении Олега Митяева прозвучала одна из самых известных авторских песен в России, которая стала негласным гимном всех бардов: «Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно…».
«Победители заочного творческого состязания будут приглашены на XXVI всероссийский фестиваль авторской песни, который пройдёт с 19 по 22 июля на берегу реки Быстрица. Ежегодно фестивальную поляну посещают более 200 тысяч любителей авторской песни из России и стран ближнего, дальнего зарубежья», — сообщила сегодня
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