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10:27 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровских бардов позвали на фестиваль «Гринландия»

Поедут они в Киров или нет — станет известно по итогам заочного этапа.

До 30 марта продлится приём заявок от любителей авторской песни, желающих поехать летом в Киров на всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». Он проходит ежегодно в июле на берегу реки Быстрица, а назван так в честь родившегося в Вятской губернии писателя Александра Грина.

Сейчас организаторы проводят заочный конкурс «Люблю тебя, моя Россия!» — фактически отбор авторов-исполнителей. В связи с этим обратились и к жителям Хабаровского края: здесь бардов хватает и в краевой столице, и в Амурске, и в Комсомольске-на-Амуре, других населённых пунктах региона.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», именно на вятском фестивале впервые в исполнении Олега Митяева прозвучала одна из самых известных авторских песен в России, которая стала негласным гимном всех бардов: «Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно…».

«Победители заочного творческого состязания будут приглашены на XXVI всероссийский фестиваль авторской песни, который пройдёт с 19 по 22 июля на берегу реки Быстрица. Ежегодно фестивальную поляну посещают более 200 тысяч любителей авторской песни из России и стран ближнего, дальнего зарубежья», — сообщила сегодня пресс-служба правительства Хабаровского края.

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