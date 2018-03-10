Штормовое и экстренное предупреждение объявлено в Приморье
Под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда.
Под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда.
На основании штормового предупреждения, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю информируют: вечером 10 марта и ночью 11 марта в проливе Босфор Восточный, а также в бухтах Амурского и Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда, в районе Второй Речки — расхождение трещин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям края рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомобилей на лёд категорически запрещён.
Если
— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;.
— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;.
— пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;.
— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;.
— за 3−4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;.
— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;.
— осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;.
— доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);.
— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).
— передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.
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