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10:25 (мск), источник: VLADNEWS

Штормовое и экстренное предупреждение объявлено в Приморье

Под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда.

Источник: РИА "Новости"

На основании штормового предупреждения, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю информируют: вечером 10 марта и ночью 11 марта в проливе Босфор Восточный, а также в бухтах Амурского и Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда, в районе Второй Речки — расхождение трещин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям края рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомобилей на лёд категорически запрещён.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;.

— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;.

— пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;.

— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;.

— за 3−4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;.

— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;.

— осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;.

— доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);.

— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

— передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

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