Под Волгоградом нашли увезенного в багажнике мужчину
Версия о похищении мужчины не подтвердилась, сообщили в региональном управлении СКР.
Версия о похищении мужчины не подтвердилась, сообщили в региональном управлении СКР.
ВОЛГОГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Следователи нашли жителя города Камышина Волгоградской области, якобы похищенного и увезенного в багажнике иномарки, версия о его похищении не подтвердилась. Об этом сообщила в пятницу ТАСС и. о. старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Юлия Лисеева.
«Потерпевший» обнаружен, он пояснил, что преступление в отношении него не совершалось, претензий он ни к кому не имеет, — сказала она.
Лисеева уточнила, что, со слов опрашиваемых, 8 марта трое мужчин и одна женщина отмечала праздник. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле Porsche Cayenne. Опасаясь, что 45-летний пьяный мужчина может испортить салон автомобиля, друзья решили прокатить его в багажнике.
«В настоящее время следователи продолжают опрашивать двоих мужчин и женщину, которые якобы похитили 45-летнего местного жителя, а также самого “потерпевшего”. Таким образом, уже сейчас можно точно сказать, что версия о похищении не подтвердилась», — добавила собеседница агентства.
Полиция Камышина ранее сообщила о розыске неизвестных, которые в четверг избили мужчину и увезли его в багажнике машины Porsche Cayenne. В правоохранительные органы обратился местный житель, ставший случайным свидетелем инцидента. По факту инцидента провели проверку, полицейские задержали трех человек.
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