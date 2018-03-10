Хабаровчанам предлагают поступить в школу церковного пения
Все желающие смогут пройти прослушивание.
Все желающие смогут пройти прослушивание.
У хабаровчан есть возможность поступить в школу клиросного пения при Покровском храме. Стать ее учениками смогут взрослые, а также дети в возрасте от 7 до 16 лет. Им нужно будет пройти прослушивание, которое состоится 13 апреля в 18:30, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Проект «Школа клиросного пения» стал лучшим на конкурсе «В добром крае — добрые дела!», который проходил при поддержке фонда «Соработничество». Проект получил финансовую поддержку в размере 104 510 рублей.
Ученикам школы расскажут о православной вере, дадут ответы на интересующие их вопросы. Также они изучат особенности клиросного пения, познакомятся с богослужением. В перспективе ученики смогут участвовать в богослужениях как певчие прихода.
Узнать подробную информацию о проекте и записаться на прослушивание можно будет с 12 марта по 8 апреля 2018 года. Контакты организаторов указаны на сайте епархии.
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