Хабаровчанам предлагают поступить в школу церковного пения

У хабаровчан есть возможность поступить в школу клиросного пения при Покровском храме. Стать ее учениками смогут взрослые, а также дети в возрасте от 7 до 16 лет. Им нужно будет пройти прослушивание, которое состоится 13 апреля в 18:30, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Проект «Школа клиросного пения» стал лучшим на конкурсе «В добром крае — добрые дела!», который проходил при поддержке фонда «Соработничество». Проект получил финансовую поддержку в размере 104 510 рублей.

Ученикам школы расскажут о православной вере, дадут ответы на интересующие их вопросы. Также они изучат особенности клиросного пения, познакомятся с богослужением. В перспективе ученики смогут участвовать в богослужениях как певчие прихода.