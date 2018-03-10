Новые школы в Уфе: работы продолжаются даже в праздничные дни

Образовательное учреждение под № 44, рассчитанное на более 2 тыс учащихся, должно открыть свои двери для школьников в декабре текущего года. На данный момент уже возведены два этажа нового здания, продолжается монтаж и заливка последующих. Кроме этого, работы идут и в старом здании школы.

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Напомним, СОШ № 44 закрылась на масштабную реконструкцию 1 января 2018 года, на время ее закрытия порядка 1100 человек получают знания в других общеобразовательных учреждениях, расположенных недалеко от их родной школы.

После окончания всех работ обучение будет проходить в первую смену. Всего будет четыре корпуса. В первом — это основное здание, разместятся средний и старший блоки, а также медицинский кабинет; во втором — будет переоборудован обеденный зал, также здесь запланирован зал для игры в настольный теннис, кабинеты для кружков, два спортзала, мастерские. Третий корпус — старый, будет полностью снесен. На этом месте появится новое, отвечающее всем стандартам и требованиям здание с учебными кабинетами, спортивным залом, залом хореографии, ритмики и танцев, библиотекой, электронным тиром, музеем. Четвертый корпус — спортивный, будет строиться на месте двух больших ангаров, где ранее проводились тренировки и хоккейные матчи.