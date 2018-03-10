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09:05 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск показал футуристический электробус для своих тоннелей

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые создает другая его компания — The Boring Company.

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус», — написал Маск в ответах на твиты.

Бизнесмен заявил, что приоритетом для его The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также объяснил, что его компания планирует создать огромное количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.

Ранее сообщалось, что Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном.

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