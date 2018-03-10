Илон Маск показал футуристический электробус для своих тоннелей

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус», — написал Маск в ответах на твиты.

Бизнесмен заявил, что приоритетом для его The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также объяснил, что его компания планирует создать огромное количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.