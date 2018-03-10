Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018
Илон Маск показал футуристический электробус для своих тоннелей
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые создает другая его компания — The Boring Company.
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