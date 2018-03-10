Во Владивостоке лопаты подешевели почти в три раза (видео)
В последние дни этот шанцевый инструмент стал самых ходовым товаром в городе, на который обрушился сильный снегопад.
В последние дни этот шанцевый инструмент стал самых ходовым товаром в городе, на который обрушился сильный снегопад.
В крупных торговых сетях Владивостока цены на «совковые» лопаты упали в
В последние дни этот шанцевый инструмент стал самых ходовым товаром в городе, на который обрушился сильный снегопад. Чувствую ажиотажный спрос, ритейлеры снизили цены, чтобы получить прибыль за счет объема продаж.
Начиная с четверга, горожане начали потихоньку откапывать свои машины, придомовые территории и лестницы. Чтобы ускорить этот процесс, мэр Владивостока Виталий Веркеенко обратился к жителям города с просьбой помочь в уборке Владивостока.
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