Власти рассказали о состоянии дорог во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

В ночь с 9 на 10 марта спецтехника расчистила дороги на острове Русский, Светланскую, Океанский проспект, проспект Красного Знамени, Фуникулер, Суханова, Уборевича, Выселковую, Фонтанную, Октябрьскую, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Луговую, Спортивную, велась просыпка дорог и на других улицах города. Дорожные службы работают круглосуточно.

Сейчас в работах задействовано 85 единиц муниципального парка. Кроме того, на общественный призыв главы города откликнулись приморские муниципалитеты и коммерческие компании — дополнительная техника пришла на помощь Владивостоку из Уссурийска и Артема, на дорогах работает спецтехника Примавтодора, ВМТП, КФК, Ремстройцентра и Дальэко. На ручную уборку сотрудники управляющих компаний, военные, студенты, сотрудники МЧС и другие жители города.

Дороги Владивостока обработаны 2150 тоннами пескосолевой смеси и 600 кубами жидких реагентов. Сегодня по завершению работ на основных магистралях техника направится на расчистку дорог в микрорайонах города.

Глава города поручил уделить особое внимание расчистке Некрасовского путепровода и проспекта 100-летия. Этот транспортный узел аккумулирует сейчас основные пробки.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что мэр Веркеенко лично обратился к жителям Владивостока с призовом о помощи. Помогать он призвал всех горожан, кто чем может — кто лопатой, кто терпением.