Приморцам расскажут об их правах на цифровом рынке

Приморье присоединится ко Всемирному дню защиты прав потребителе. Девиз этого года «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья в этот день проведут выездные консультации для жителей края.

«Приморцам расскажут, как защитить свои права, в том числе в индустрии «электронной коммерции», отметили в департаменте.

Мероприятие пройдет в четверг, 15 марта на площадке торгового центра «Clover House» во Владивостоке по адресу: улица Семеновская, 15.

Всемирный день защиты прав потребителей проводится под эгидой ООН и отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года. В этом году он пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

Отметим, на сегодняшний день в Приморье сложилась многоуровневая система защиты прав потребителей. Разработан план мероприятий, который включает пропаганду правовых знаний, организацию системного обучения молодежи, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг.

Также работает Межведомственный совет по защите прав потребителей под председательством вице-губернатора Приморского края Валентина Дубинина.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что власть должна создать эффективный механизм защиты прав потребителей.

«Люди ежедневно покупают продукты, товары, пользуются разными услугами и рассчитывают на их высокое качество, на честность, порядочность производителей и продавцов. На то, что у государства должны быть действенные механизмы защиты от всяких мошеннических схем и подделок», обозначил глава государства.