Приморцам расскажут об их правах на цифровом рынке
Всемирный день защиты прав потребителей проводится под эгидой ООН.
Всемирный день защиты прав потребителей проводится под эгидой ООН.
Приморье присоединится ко Всемирному дню защиты прав потребителе. Девиз этого года «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья в этот день проведут выездные консультации для жителей края.
«Приморцам расскажут, как защитить свои права, в том числе в индустрии «электронной коммерции», отметили в департаменте.
Мероприятие пройдет в четверг, 15 марта на площадке торгового центра «Clover House» во Владивостоке по адресу: улица Семеновская, 15.
Отметим, на сегодняшний день в Приморье сложилась многоуровневая система защиты прав потребителей. Разработан план мероприятий, который включает пропаганду правовых знаний, организацию системного обучения молодежи, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг.
Также работает Межведомственный совет по защите прав потребителей под председательством
«Люди ежедневно покупают продукты, товары, пользуются разными услугами и рассчитывают на их высокое качество, на честность, порядочность производителей и продавцов. На то, что у государства должны быть действенные механизмы защиты от всяких мошеннических схем и подделок», обозначил глава государства.
Президент подчеркнул, что главная цель защиты прав потребителей это сохранение материального и морального благополучия людей и их здоровья.
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