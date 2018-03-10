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10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области зафиксирована самая низкая температура за 37 лет

Замёрзли жители Челно-Вершин.

В Самарском регионе установлены рекордно низкие температуры. Об этом сообщает УГМС России по Самарской области.

Не повезло жителям Челно-Вершин. 10 марта в этом районе столбик термометра опустился до -25,2°С.

Последний раз такой холодный день 10 марта был аж 37 лет назад — в 1981 году. Тогда синоптики зафиксировали -24,8.

Начало весны в Самарской области выдалось холодным. По данным Гидрометцентра России, температура в первой декаде марта будет на 2 °C ниже средних многолетних значений. В начале рабочей недели метеорологи ожидают циклопический вихрь, который принесёт в регион снег.

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