В Самарской области зафиксирована самая низкая температура за 37 лет
Замёрзли жители
Замёрзли жители
В Самарском регионе установлены рекордно низкие температуры. Об этом сообщает УГМС России по Самарской области.
Не повезло жителям
Последний раз такой холодный день 10 марта был аж 37 лет назад — в 1981 году. Тогда синоптики зафиксировали -24,8.
Начало весны в Самарской области выдалось холодным. По данным Гидрометцентра России, температура в первой декаде марта будет на 2 °C ниже средних многолетних значений. В начале рабочей недели метеорологи ожидают циклопический вихрь, который принесёт в регион снег.
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