В Самарской области зафиксирована самая низкая температура за 37 лет

В Самарском регионе установлены рекордно низкие температуры. Об этом сообщает УГМС России по Самарской области.

Не повезло жителям Челно-Вершин. 10 марта в этом районе столбик термометра опустился до -25,2°С.

Последний раз такой холодный день 10 марта был аж 37 лет назад — в 1981 году. Тогда синоптики зафиксировали -24,8.