Глава самарского минкульта прокомментировал скандал с Ефремовым

Ряд пользователей соцсетей рассказали, что спектакль «Не становись чужим» театра «Современник», который дает гастроли в Самаре, задержали из-за того, что Михаил Ефремов опоздал. По их словам, актер появился на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей. Директор театра «Современник» Игорь Попов заявил, что в субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра в Самаре с участием Михаила Ефремова.