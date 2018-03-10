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17:31 (мск), источник: 365info.kz

У собаки, которой перерезали горло, появился новый хозяин

Усть-Каменогорске история со среднеазиатской овчаркой Тэей, которую пытались освежевать некие негодяи, получила счастливый конец, передает YK-news.kz.

Источник: 365info.kz

Тэю нашли на улице 12 января текущего года. В областном центре произошел шокирующий случай. Неизвестные перерезали горло собаке и ждали, пока она умрет от кровопотери, однако несчастный питомец вырвался и убежал, передает Устинка LIVE.

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Очевидцы случившегося обратились в общественное объедение «Преданное сердце». Они рассказали, что неподалеку от торгового дома «Альшемали» бегает овчарка в крови, с перерезанным горлом и замотанной скотчем пастью..

«Я сразу же сорвалась и поехала туда. У бедняжки не останавливалась кровь, поэтому каждая минута была дорога. К счастью, в ветеринарную клинику мы успели вовремя», ― говорит директор частного приюта «Преданное Сердце» Алина Сайфулина. «Пока не известно, кто именно над ней так издевался. Возможно, таким жестоким образом от нее пытались избавиться..

А может, неизвестные хотели пустить ее “на мясо”. Ведь был уже случай, когда находили шкуру собаки и отрезанную голову. Теперь будем ждать активных действий от полицейских», ― говорит Алина Сайфулина. В уголовном кодексе РК есть статья, предусматривающая наказание за жестокое обращение с животными. Живодеров ждет штраф в размере от 100 до 200 МРП либо исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на срок до одного года Собаку оперировали трижды и ветеринары не были уверены, что она выживет. Однако теперь все хорошо, Тэя окружена теплом и вниманием..

У нее появилась любящая хозяйка по имени Алена. Глава ОО «Преданное сердце» Алина Сайфулина уточнила, что овчарка здорова, но по-прежнему принимает лекарства. При этом собачка боится мужчин: завидев представителей сильного пола, она начинает жаться к ногам и пытается спрятаться. Жуткая история Тэи ужаснула как взрослых горожан, так и детей. Школа-гимназия № 10 провела акцию в поддержку бездомных животных, собрав деньги и вещи, нужные приюту.

В результате собрали 33 314 тенге и передали их по назначению.

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