У собаки, которой перерезали горло, появился новый хозяин

Очевидцы случившегося обратились в общественное объедение «Преданное сердце». Они рассказали, что неподалеку от торгового дома «Альшемали» бегает овчарка в крови, с перерезанным горлом и замотанной скотчем пастью..



«Я сразу же сорвалась и поехала туда. У бедняжки не останавливалась кровь, поэтому каждая минута была дорога. К счастью, в ветеринарную клинику мы успели вовремя», ― говорит директор частного приюта «Преданное Сердце» Алина Сайфулина. «Пока не известно, кто именно над ней так издевался. Возможно, таким жестоким образом от нее пытались избавиться..



А может, неизвестные хотели пустить ее “на мясо”. Ведь был уже случай, когда находили шкуру собаки и отрезанную голову. Теперь будем ждать активных действий от полицейских», ― говорит Алина Сайфулина. В уголовном кодексе РК есть статья, предусматривающая наказание за жестокое обращение с животными. Живодеров ждет штраф в размере от 100 до 200 МРП либо исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на срок до одного года Собаку оперировали трижды и ветеринары не были уверены, что она выживет. Однако теперь все хорошо, Тэя окружена теплом и вниманием..



У нее появилась любящая хозяйка по имени Алена. Глава ОО «Преданное сердце» Алина Сайфулина уточнила, что овчарка здорова, но по-прежнему принимает лекарства. При этом собачка боится мужчин: завидев представителей сильного пола, она начинает жаться к ногам и пытается спрятаться. Жуткая история Тэи ужаснула как взрослых горожан, так и детей. Школа-гимназия № 10 провела акцию в поддержку бездомных животных, собрав деньги и вещи, нужные приюту.