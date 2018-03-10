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11:00 (мск), источник: Вести Иркутск

Грузовик «растерял» взрывчатку в Иркутской области

Из автомобиля, перевозившего взрывчатку, высыпались несколько ящиков.

Источник: Вести Иркутск

Из грузовика, перевозившего взрывчатку, высыпались несколько ящиков.

Все случилось 7 марта на зимнике Усть-Кут — Ленск, сообщает «Лента ру». По предварительной информации, взрывчатку везли на Верхнечонское нефтяное месторождение. Внезапно дверь кузова открылась, и ящики стали вываливаться из грузовика. Большую часть собрали. А вот 5 ящиков пока не нашли. Стражи порядка предполагают, что их могли подобрать проезжавшие по этой дороге дальнобойщики. Их планируют вычислить с помощью ГЛОНАСС.

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