Грузовик «растерял» взрывчатку в Иркутской области

Все случилось 7 марта на зимнике Усть-Кут — Ленск, сообщает «Лента ру». По предварительной информации, взрывчатку везли на Верхнечонское нефтяное месторождение. Внезапно дверь кузова открылась, и ящики стали вываливаться из грузовика. Большую часть собрали. А вот 5 ящиков пока не нашли. Стражи порядка предполагают, что их могли подобрать проезжавшие по этой дороге дальнобойщики. Их планируют вычислить с помощью ГЛОНАСС.