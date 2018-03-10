Грузовик «растерял» взрывчатку в Иркутской области
Из автомобиля, перевозившего взрывчатку, высыпались несколько ящиков.
Из автомобиля, перевозившего взрывчатку, высыпались несколько ящиков.
Из грузовика, перевозившего взрывчатку, высыпались несколько ящиков.
Все случилось 7 марта на зимнике
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