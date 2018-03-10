Профилактическая операция «Автобус» стартовала на Кубани
В нее входят внешний осмотр автобуса, проверка исправности рулевого управления и оценка дымности отработавших газов.
В нее входят внешний осмотр автобуса, проверка исправности рулевого управления и оценка дымности отработавших газов.
Сотрудники ГИБДД в эти дни по всей Кубани проверяют техническое состояние и безопасность машин, перевозящих большое количество пассажиров. Для этого они используют специальное оборудование — люфто- и дымномеры.
Ежедневно сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов, но помимо правил дорожного движения существуют нормы и требования к эксплуатации ТС к выпуску автомобилей на линию. Владимир Дьячков, заместитель начальника отдела организации технического надзора УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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