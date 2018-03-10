Уралец получил парикмахерский «Оскар» в Нью-Йорке

Жюри назвало лучших в шести номинациях. Россиянин не только признан победителем в категории Even Further («Даже больше»), его ролик получил Гран-при за «Видео года». Длится он всего минуту, но для его создания понадобились два дня работы с клиентами. Над их прическами Артем работал, импровизируя, вместе с Еленой Барт и Светланой Лигун, а вел съемку и монтировал сам.