Уралец получил парикмахерский «Оскар» в Нью-Йорке
С двумя призами, в том числе и с главным, вернулся из
С двумя призами, в том числе и с главным, вернулся из
Лучшим его признала международная социальная сеть мастеров причесок, ежегодно проводящая интернациональный конкурс Hairbrained Video Awards — состязание в профессионализме и креативе посредством видеосъемки процесса и результата работы. Премия считается своего рода «Оскаром» для парикмахеров.
Жюри назвало лучших в шести номинациях. Россиянин не только признан победителем в категории Even Further («Даже больше»), его ролик получил
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