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11:53 (мск), источник: "Российская газета"

Уралец получил парикмахерский «Оскар» в Нью-Йорке

С двумя призами, в том числе и с главным, вернулся из Нью-Йорка в родной Екатеринбург парикмахер Артем Че.

Лучшим его признала международная социальная сеть мастеров причесок, ежегодно проводящая интернациональный конкурс Hairbrained Video Awards — состязание в профессионализме и креативе посредством видеосъемки процесса и результата работы. Премия считается своего рода «Оскаром» для парикмахеров.

Жюри назвало лучших в шести номинациях. Россиянин не только признан победителем в категории Even Further («Даже больше»), его ролик получил Гран-при за «Видео года». Длится он всего минуту, но для его создания понадобились два дня работы с клиентами. Над их прическами Артем работал, импровизируя, вместе с Еленой Барт и Светланой Лигун, а вел съемку и монтировал сам.

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