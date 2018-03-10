В Самаре на окраине города нашли сразу четырех брошенных медведей

Как сообщают самарские зоозащитники, звери были обнаружены на стоянке, на улице Егорова, в Куйбышевском район. Клетки с четырьмя бурыми медведями находились на автоплатформах.

— Когда мы приехали на эту стоянку, сотрудники даже не знали, что у них содержатся медведи. Говорят это цирковые медведи, просто цирк уехал, а животные остались, — рассказывает руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.