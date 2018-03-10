В Самаре на окраине города нашли сразу четырех брошенных медведей
Животные были найдены на одной из стоянок Куйбышевского района.
Животные были найдены на одной из стоянок Куйбышевского района.
Как сообщают самарские зоозащитники, звери были обнаружены на стоянке, на улице Егорова, в Куйбышевском район. Клетки с четырьмя бурыми медведями находились на автоплатформах.
— Когда мы приехали на эту стоянку, сотрудники даже не знали, что у них содержатся медведи. Говорят это цирковые медведи, просто цирк уехал, а животные остались, — рассказывает руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.
Также, работники стоянки напротив, говорят, что уже почти два месяца клетки находятся там, иногда, к ним приезжают люди, но не более того.
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