Стало известно, как будут отдыхать весной школьники Башкирии

Правда некоторые родители и школьники замечают, что каникулы в разных учреждениях могут существенно отличаться, как длительностью, так и сроками их проведения. Основная причина этого — организационная система учебного процесса, регулируемая на местах. В республике в основном в школах принято разделять учебный год на четверти, в то же время есть те, которые предпочитают делить учебный процесс на триместры. Но в независимости от формы разделения учебного года, в конце каждого учебного отрезка полагаются каникулы.
Распределение каникул на протяжении учебного процесса, при использовании четвертной системы:
осенние — проходят в конце октября и начале ноября месяца, продолжительность — восемь дней;.
зимние — являются вторыми по величине после летних каникул. Продолжительность их составляет более двух недель, а именно последние дни декабря и две недели января;.
весенние — выпадают на последние дни марта и на начало апреля и проводятся перед экзаменами, всероссийскими проверочными работами и ОГЭ.
летние — самые длительные каникулы в учебном году. Отдыхают ученики с 1 июня по 31 августа.
Каникулы в системе с триместрами распределяются следующим образом: пять недель отведены для учебы, а неделя для отдыха. Иногда бывает и четыре недели учёбы и одна отдыха.
Дополнительные выходные ждут учащихся и в майские праздники: с 29 апреля по 2 мая и 9 мая — День Победы.
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