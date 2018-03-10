Стало известно, как будут отдыхать весной школьники Башкирии

Источник: ГТРК Башкортостан

Правда некоторые родители и школьники замечают, что каникулы в разных учреждениях могут существенно отличаться, как длительностью, так и сроками их проведения. Основная причина этого — организационная система учебного процесса, регулируемая на местах. В республике в основном в школах принято разделять учебный год на четверти, в то же время есть те, которые предпочитают делить учебный процесс на триместры. Но в независимости от формы разделения учебного года, в конце каждого учебного отрезка полагаются каникулы.

Распределение каникул на протяжении учебного процесса, при использовании четвертной системы:

осенние — проходят в конце октября и начале ноября месяца, продолжительность — восемь дней;.

зимние — являются вторыми по величине после летних каникул. Продолжительность их составляет более двух недель, а именно последние дни декабря и две недели января;.

весенние — выпадают на последние дни марта и на начало апреля и проводятся перед экзаменами, всероссийскими проверочными работами и ОГЭ.

летние — самые длительные каникулы в учебном году. Отдыхают ученики с 1 июня по 31 августа.

Каникулы в системе с триместрами распределяются следующим образом: пять недель отведены для учебы, а неделя для отдыха. Иногда бывает и четыре недели учёбы и одна отдыха.