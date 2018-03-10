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12:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Когда наступит весна в Башкирии и придет тепло

УФА, 10 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Хотя календарная весна уже наступила в Башкортостане по-прежнему морозно, особенно ночью. Температура колеблется от сильного минуса (в некоторых районах достигающего отметки в 31 градус по ночам) до минус 10 днем.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 51% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Башинформ

И все же солнце начинает прогревать воздух, поэтому холодные ночи чередуются с солнечными днями.

Тем не менее синоптики советуют жителям не расслабляться и не убирать теплые вещи, по крайней мере, до апреля.

По данным специалистов Росгидромецентра, температура воздуха в эти выходные и на следующей неделе будет.

днем -9 градусов ниже нуля, ночью — до 25 мороза. 15 и 16 марта температура воздуха в дневное время суток прогреется до -2 градусов. Осадков нет, ветер слабый.

Стабильное тепло придет в регион лишь к маю.

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