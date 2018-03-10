Когда наступит весна в Башкирии и придет тепло
УФА, 10 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Хотя календарная весна уже наступила в Башкортостане
УФА, 10 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Хотя календарная весна уже наступила в Башкортостане
И все же солнце начинает прогревать воздух, поэтому холодные ночи чередуются с солнечными днями.
Тем не менее синоптики советуют жителям не расслабляться и не убирать теплые вещи, по крайней мере, до апреля.
По данным специалистов Росгидромецентра, температура воздуха в эти выходные и на следующей неделе будет.
днем -9 градусов ниже нуля, ночью — до 25 мороза. 15 и 16 марта температура воздуха в дневное время суток прогреется до -2 градусов. Осадков нет, ветер слабый.
Стабильное тепло придет в регион лишь к маю.
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