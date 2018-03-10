Когда наступит весна в Башкирии и придет тепло

Источник: Башинформ

И все же солнце начинает прогревать воздух, поэтому холодные ночи чередуются с солнечными днями.

Тем не менее синоптики советуют жителям не расслабляться и не убирать теплые вещи, по крайней мере, до апреля.

По данным специалистов Росгидромецентра, температура воздуха в эти выходные и на следующей неделе будет.

днем -9 градусов ниже нуля, ночью — до 25 мороза. 15 и 16 марта температура воздуха в дневное время суток прогреется до -2 градусов. Осадков нет, ветер слабый.