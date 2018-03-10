В аэропорту Кишинева из-за тумана отменили и задержали несколько авиарейсов

«Мы только приехали, когда нам сказали, что рейс откладывается завтрашнего утра».



«Обещали отвезти в гостиницу, вылетаем завтра часов в 11. Я лечу в Москву».



В аэропорту долго ждали встречающие.



«С 12 часов жду маму. Я не знала, что рейс задерживается. Уже была здесь, когда мамина подруга прислала мне СМС».



Автомобилистам пришлось быть предельно внимательными и снижать скорость.



«Примерно 30 километров в час. Ехать тяжело, ничего не видно».



«Видимость ограничена, как всегда в туман. Тяжело, но потихоньку едем. Скорость 20−25 километров в час».



По данным патрульной инспекции, за последние сутки в стране произошло пять аварий, в которых пострадали четыре человека.