В аэропорту Кишинева из-за тумана отменили и задержали несколько авиарейсов

«Мы только приехали, когда нам сказали, что рейс откладывается завтрашнего утра».
«Обещали отвезти в гостиницу, вылетаем завтра часов в 11. Я лечу в Москву».
В аэропорту долго ждали встречающие.
«С 12 часов жду маму. Я не знала, что рейс задерживается. Уже была здесь, когда мамина подруга прислала мне СМС».
Автомобилистам пришлось быть предельно внимательными и снижать скорость.
«Примерно 30 километров в час. Ехать тяжело, ничего не видно».
«Видимость ограничена, как всегда в туман. Тяжело, но потихоньку едем. Скорость 20−25 километров в час».
По данным патрульной инспекции, за последние сутки в стране произошло пять аварий, в которых пострадали четыре человека.
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