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11:26 (мск), источник: Publika.md

В аэропорту Кишинева из-за тумана отменили и задержали несколько авиарейсов

Густой туман снова изменил график работы столичного аэропорта. Множество рейсов задержали, а самолет из Парижа до посадки кружил в воздухе больше получаса. Рейсы в Москву надолго отложили, а пассажиров на ночь разместили в гостинице.

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Источник: Publika.md

«Мы только приехали, когда нам сказали, что рейс откладывается завтрашнего утра».

«Обещали отвезти в гостиницу, вылетаем завтра часов в 11. Я лечу в Москву».

В аэропорту долго ждали встречающие.

«С 12 часов жду маму. Я не знала, что рейс задерживается. Уже была здесь, когда мамина подруга прислала мне СМС».

Автомобилистам пришлось быть предельно внимательными и снижать скорость.

«Примерно 30 километров в час. Ехать тяжело, ничего не видно».

«Видимость ограничена, как всегда в туман. Тяжело, но потихоньку едем. Скорость 20−25 километров в час».

По данным патрульной инспекции, за последние сутки в стране произошло пять аварий, в которых пострадали четыре человека.

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