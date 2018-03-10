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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Уральская биатлонистка взяла серебро на Паралимпиаде-2018

Для 31-летней Анны Милениной это уже 13 медаль. Первое золото свердловская спортсменка завоевала еще в 2006 году.

Источник: Комсомольская правда

В Южной Корее продолжаются Паралимпийские игры. Копилку наших медалей пополнила и свердловчанка.

— Биатлонистка Анна Миленина завоевала серебряную медаль в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя», — рассказывают в Минспорте Свердловской области. — Анна не допустила ни одного промаха, но уступила другой россиянке Екатерине Румянцевой 15,7 секунды.

В родном Краснотурьинске за Миленину болели родители. Правда, болели не онлайн. Мама и папа посмотрели биатлон в записи.

— Смотреть прямую трансляцию из Пхёнчхана слишком волнительно, — признается мама Милениной Наталья Бурмистрова. — И так всю жизнь за дочурку волнуемся, а тут уже нервов никаких нет. Но теперь, когда известен результат, посмотрим видео в Интернете.

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