Уральская биатлонистка взяла серебро на Паралимпиаде-2018

Источник: Комсомольская правда

В Южной Корее продолжаются Паралимпийские игры. Копилку наших медалей пополнила и свердловчанка.

— Биатлонистка Анна Миленина завоевала серебряную медаль в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя», — рассказывают в Минспорте Свердловской области. — Анна не допустила ни одного промаха, но уступила другой россиянке Екатерине Румянцевой 15,7 секунды.

В родном Краснотурьинске за Миленину болели родители. Правда, болели не онлайн. Мама и папа посмотрели биатлон в записи.