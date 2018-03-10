В Пермском крае закрыта ледовая переправа

В краевом МЧС сообщили о том, что сегодня, 10 марта, в Пермском крае закрыли действующую ледовую переправу между поселками Троица и Ильича.

«Состояние переправы больше не соответствует требованиям безопасности, — объяснили причину в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Инспекторы ГИМС совместно с владельцем ледовой переправы приняли решение о немедленном закрытии ледовой переправы через реку Сылва. На обоих берегах (в посёлке Троица и посёлке Ильича) будут проводиться работы по установке шлагбаумов и выставлению запрещающих знаков.