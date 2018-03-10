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12:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае закрыта ледовая переправа

Путь по реке Сылва между посёлками Троица и Ильича больше не соответствует требованиям безопасности.

В краевом МЧС сообщили о том, что сегодня, 10 марта, в Пермском крае закрыли действующую ледовую переправу между поселками Троица и Ильича.

«Состояние переправы больше не соответствует требованиям безопасности, — объяснили причину в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Инспекторы ГИМС совместно с владельцем ледовой переправы приняли решение о немедленном закрытии ледовой переправы через реку Сылва. На обоих берегах (в посёлке Троица и посёлке Ильича) будут проводиться работы по установке шлагбаумов и выставлению запрещающих знаков.

На данный момент в Пермском крае продолжают действовать 13 ледовых переправ.

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