В Пермском крае закрыта ледовая переправа
Путь по реке Сылва между посёлками Троица и Ильича больше не соответствует требованиям безопасности.
Путь по реке Сылва между посёлками Троица и Ильича больше не соответствует требованиям безопасности.
В краевом МЧС сообщили о том, что сегодня, 10 марта, в Пермском крае закрыли действующую ледовую переправу между поселками Троица и Ильича.
«Состояние переправы больше не соответствует требованиям безопасности, — объяснили причину в
На данный момент в Пермском крае продолжают действовать 13 ледовых переправ.
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