Последний снег: в Ростов-на-Дону скоро потеплеет
Синоптики не исключают, что уже на следующей неделе зима
Синоптики не исключают, что уже на следующей неделе зима
В донской столице на следующей неделе станет заметно теплее. Согласно прогнозу синоптиков, в течение семи дней температура воздуха поднимется до уверенных плюсовых отметок, при этом будет иногда солнечно, но чаще — пасмурно и небольшой дождь. Уже в выходные
Ночью температура будет держаться около нуля, на этой неделе не исключен небольшой снег, скорее всего, последний.
Напомним, ранее ученые Южного научного центра РАН в эфире радио «Комсомолки» сообщили, что ожидают затяжную весну, очень похожую на
— Это убеждение основывается на наблюдениях за ледоставом, который, как известно, является индикатором климата в регионе, а также на результатах многолетних наблюдений, — пояснил заведующий отделом гидрологии и гидрохимии исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук Алексей Клещенков.
Тем временем спасатели и автоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах
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