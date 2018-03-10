Последний снег: в Ростов-на-Дону скоро потеплеет

Источник: Комсомольская правда

В донской столице на следующей неделе станет заметно теплее. Согласно прогнозу синоптиков, в течение семи дней температура воздуха поднимется до уверенных плюсовых отметок, при этом будет иногда солнечно, но чаще — пасмурно и небольшой дождь. Уже в выходные 17—18 марта можно будет совершать продолжительные прогулки, так как воздух прогреется до десяти градусов тепла.

Ночью температура будет держаться около нуля, на этой неделе не исключен небольшой снег, скорее всего, последний.

Напомним, ранее ученые Южного научного центра РАН в эфире радио «Комсомолки» сообщили, что ожидают затяжную весну, очень похожую на март-май 2016-го года.

— Это убеждение основывается на наблюдениях за ледоставом, который, как известно, является индикатором климата в регионе, а также на результатах многолетних наблюдений, — пояснил заведующий отделом гидрологии и гидрохимии исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук Алексей Клещенков.