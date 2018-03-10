Студентка из Казахстана победила в конкурсе Spelling Bee между странами ЦА

Казахстан второй год подряд побеждает на центральноазиатском конкурсе Spelling Bee-2018. Студентка четвёртого курса университета имени Сулеймана Демиреля Динара Куракбаева правильно произнесла английское слово «approbation» и обошла 19 участников. Меруерт Совет из Караганды заняла второе место, сообщает пресс-служба генерального консульства США в Алматы.

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Уже второй год подряд посольства США в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане организуют конкурс Spelling Bee. 10 марта заключительный этап прошёл в творческом пространстве American Space в Алматы.

В 2017 году конкурс проходил в American Space в Душанбе. Цель конкурса — поддерживать развитие английского языка и сотрудничество в области образования на региональном уровне.

Новый для Казахстана конкурс Spelling Bee является большой частью американской культуры. Вот уже более 90 лет школьники по всей Америке участвуют в нём. Задача участников — находясь на сцене, правильно произнести по буквам названное ведущим слово. Сложность заключается в том, что многие английские слова пишутся не так, как произносятся.

«У конкурса Spelling Bee есть давняя традиция в Соединённых Штатах, и большинство из нас выросло, участвуя в них. Я был чрезвычайно впечатлён уровнем английского языка всех участников, и сегодня я очень рад видеть, что второй год подряд казахстанский студент стал победителем конкурса. Этот конкурс не только продвигает языковые навыки, но и объединяет молодёжь из Центральной Азии для создания более сильного регионального сотрудничества», — отметил генеральный консул США в Алматы Марк Муди.