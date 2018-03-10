Студентка из Казахстана победила в конкурсе Spelling Bee между странами ЦА
Студентка четвёртого курса университета имени Сулеймана Демиреля Динара Куракбаева обошла 19 участников из стран Центральной Азии.
Студентка четвёртого курса университета имени Сулеймана Демиреля Динара Куракбаева обошла 19 участников из стран Центральной Азии.
Казахстан второй год подряд побеждает на центральноазиатском конкурсе Spelling Bee-2018. Студентка четвёртого курса университета имени Сулеймана Демиреля Динара Куракбаева правильно произнесла английское слово «approbation» и обошла 19 участников. Меруерт Совет из Караганды заняла второе место, сообщает
Уже второй год подряд посольства США в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане организуют конкурс Spelling Bee. 10 марта заключительный этап прошёл в творческом пространстве American Space в Алматы.
В 2017 году конкурс проходил в American Space в Душанбе. Цель конкурса — поддерживать развитие английского языка и сотрудничество в области образования на региональном уровне.
Новый для Казахстана конкурс Spelling Bee является большой частью американской культуры. Вот уже более 90 лет школьники по всей Америке участвуют в нём. Задача участников — находясь на сцене, правильно произнести по буквам названное ведущим слово. Сложность заключается в том, что многие английские слова пишутся не так, как произносятся.
«У конкурса Spelling Bee есть давняя традиция в Соединённых Штатах, и большинство из нас выросло, участвуя в них. Я был чрезвычайно впечатлён уровнем английского языка всех участников, и сегодня я очень рад видеть, что второй год подряд казахстанский студент стал победителем конкурса. Этот конкурс не только продвигает языковые навыки, но и объединяет молодёжь из Центральной Азии для создания более сильного регионального сотрудничества», — отметил генеральный консул США в Алматы Марк Муди.
В феврале в Астане прошёл казахстанский отбор на конкурс. В нём победила студентка четвёртого курса Назарбаев университета Ардак Пошаева, а Динара Куракбаева и Меруерт Совет заняли призовые места.
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