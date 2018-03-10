Молдавские спасатели отправились в Италию, чтобы привезти пострадавшую
КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В субботу утром экипаж скорой медицинской помощи SMURD отправился в Италию, чтобы доставить в страну 59-летнюю гражданку нашей страны. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.