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13:53 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские спасатели отправились в Италию, чтобы привезти пострадавшую

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В субботу утром экипаж скорой медицинской помощи SMURD отправился в Италию, чтобы доставить в страну 59-летнюю гражданку нашей страны. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputnik.md
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«Запрос на транспортировку медиками SMURD поступил от родственников 59-летней женщины, страдающей заболеванием. Машина мобильной интенсивной терапии заберет пациентку из больницы Брешии, а врачи будут оказывать ей помощь на протяжении всего пути», — сообщили в ведомстве.

После того, как женщину привезут в Молдову, ее госпитализируют в кишиневскую больницу.

До настоящего времени экипажи SMURD привозили пострадавших граждан Молдовы из других стран 12 раз.

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