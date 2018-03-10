Молдавские спасатели отправились в Италию, чтобы привезти пострадавшую

Источник: Sputnik.md

«Запрос на транспортировку медиками SMURD поступил от родственников 59-летней женщины, страдающей заболеванием. Машина мобильной интенсивной терапии заберет пациентку из больницы Брешии, а врачи будут оказывать ей помощь на протяжении всего пути», — сообщили в ведомстве.

После того, как женщину привезут в Молдову, ее госпитализируют в кишиневскую больницу.