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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

На страховые выплаты на белоруску итальянская семья покупала Феррари и виллы

Супруги, которых подозревают в насилии над белоруской девочкой и присвоении чужих денег, сейчас под стражей.

Источник: Комсомольская правда

Судьбу пострадавшей от насилия белоруски сейчас отслеживают дипломаты, рассказали в эфире «ОНТ».

Напомним, речь идет о 24-летней девушке из Беларуси, которая много лет ездила в Италию на оздоровление как ребенок, пострадавший от катастрофы на Чернобыльсой АЭС.

Сейчас пожилых супругов, у которых она жила, подозревают в насилии, мошенничестве и жестоком обращении.

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Четыре года назад белоруска ехала в Италии на велосипеде, попала в аварию и стала инвалидом. По данным полиции, супружеская пара, у которых жила девушка, присвоила деньги себе — а это около двух миллионов двухсот тысяч евро. За полтора миллиона евро итальянцы, по информации полиции, купили себе недвижимость и оформили ее на свою родную дочь. Еще 500 тысяч евро осталось на счетах. На эти деньги, как на имущество, наложен арест.

Мошенничество — не единственное преступление, в котором подозревают итальянцев. Им вменяют также жестокое обращение и сексуальное насилие над белоруской. Девушка заявила женщине, у которой жила, что, в детстве ее насиловал супруг итальянки. Но в ответ на это заявление женщина выселила девушку в однокомнатную квартиру, которая не приспособлена для проживания ней человека с ограниченными возможностями.

О своей беде девушка рассказала подруге, та сообщила об этом в социальные службы. К белоруске пришел соцработник — она передала ему записку с просьбой о помощи. Соцработник отнес ее в полицию. Расследование началось еще в ноябре, но только сейчас у полиции появилось достаточное количество доказательств, чтобы арестовать подозреваемых.

Если их вина будет доказана, эта пара рискует провести в тюрьме оставшуюся часть жизни. Сейчас мужчине 71 год, женщине — 60.

Эта история неприятно поразила многих итальянцев, которые принимают в свои семьи детей, приезжающих из Беларуси на оздоровление. Каждый год в Италию на реабилитацию приезжают около 20 тысяч белорусских детей. Программы реабилитации действуют с 1991 года.

— К нам приезжали на оздоровление тысячи белорусских детей, но такое произошло впервые. Итальянцы с большим теплом и любовью относятся к своим маленьким гостям и теперь просто шокированы, — отметила Раффаэлла Кондоли, руководитель волонтёрской организации города Форли.

По словам советника посольства Беларуси в Италии Дмитрия Захарчука, белоруска находится под охраной в доме для пострадавших от насилия. Ее судьбой занимаются и белорусские дипломаты, и итальянские власти. Девушке предоставят вид на жительство.

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