Воронежская полиция попросила автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за снегопада
Водителям напомнили правила дорожного движения.
Водителям напомнили правила дорожного движения.
В плохую погоду увеличивается риск возникновения дорожной аварии. Выпавшие осадки способствуют плохому сцеплению с дорожным полотном. Водителям, чьи автомобили оснащены ошипованными шинами, напомнили о необходимости размещать на задней части автомобиля знак «Ш». За отсутствие знака, согласно ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), предусмотрен штраф — 500 рублей.
Пешеходов попросили также проявить бдительность. Дорогу следует переходить по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем начать движение, следует убедиться, что автомобили остановились.
При ДТП следует звонить в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269 61 02 или 02.
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