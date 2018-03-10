Под Воронежем кот просидел четыре дня в запертом автомобиле
Четверо суток в холодной машине без еды и воды провел домашний кот. Автомобиль оставили на парковке около одного из магазинов в Новой Усмани.
Четверо суток в холодной машине без еды и воды провел домашний кот. Автомобиль оставили на парковке около одного из магазинов в Новой Усмани.
Как сообщает портал «Новая Усмань сегодня», о происшествии рассказали продавцы магазина, возле которого неизвестные бросили «Ладу». По словам сотрудников, животное провело в салоне четыре дня, обеспокоенные люди вызвали полицию.
Как сообщает «МОЁ! Online», правоохранители вскрыли багажник и спасли несчастного кота. Почему автовладелец оставил животное на столько длительный срок в запертой машине — неизвестно.
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