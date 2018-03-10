Ушедших из дома минских подростков нашли в Орше

«9 марта на вокзале в Орше горожане увидели и узнали по ориентировкам разыскиваемых подростков — Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину, после чего немедленно сообщили в милицию. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что это именно те подростки, которых ищут», — рассказала Екатерина Добровольская.