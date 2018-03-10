В Воронеже закрыли железнодорожный переезд на Машмете
По данным очевидцев, произошла поломка.
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По данным очевидцев, произошла поломка.
Движение через переезд перекрыли
Корреспондент РИА «Воронеж» запросила информацию в
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