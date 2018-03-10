В Волковыске количество больных корью выросло до 12 человек

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В больнице с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка. Шестеро полностью выздоровели.

Более 30 человек под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни. Следует отметить, что заболевание проходит в средней или легкой форме.