В Волковыске количество больных корью выросло до 12 человек
В пятницу диагноз был лабораторно подтвержден 12 жителям города.
В пятницу диагноз был лабораторно подтвержден 12 жителям города.
В больнице с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка. Шестеро полностью выздоровели.
Более 30 человек под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни. Следует отметить, что заболевание проходит в средней или легкой форме.
— Всего привито 1018 контактных жителей, — приводит цифры Елена Грицкевич, заместитель главного врача по медицинской части Волковысской центральной районной больницы. — Только за последние два дня прививку сделали 45 взрослых и детей, которые были в контакте с заболевшими. Общая цифра привитых больше — 1744.
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