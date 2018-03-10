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14:00 (мск), источник: Publika.md

В Каушанах открыли приют для бездомных собак

В Каушанах открыли приют для бездомных собак. В местной мэрии посчитали, что его содержание обойдется в 145 тысяч леев в год. Это расходы на аренду земли, транспорт и зарплату рабочих.

Источник: Publika.md

Ежедневно в городе отлавливают по четыре-пять бродячих псов. Приют, рассчитанный на 150 животных, уже заполнен наполовину.

Работают в приюте пока только два человека. Их зарплата — три с половиной тысячи леев.

«Это нужно для общества, это вопрос безопасности детей. Собаки, конечно, лают на нас, убегают. С ними нужно быть внимательными», — сказал работник приюта для собак.

Животных в приюте регулярно осматривает ветеринар-волонтер. Кормят собак, что называется, всем городом. Местные власти договорились с детскими садами и частными предпринимателями.

«Из детских садов привозим остатки еды. Если не хватает — варим комбикорм, кашу. Еще привозим кости из магазинов, предприниматели нам помогают», — отметил директор приюта для собак Виталий Лешан.

В мэрии говорят, это только начало. В городе хотят построить большой приют, рассчитанный на несколько районов.

«Нужно построить современный региональный приют. У нас есть предварительная договоренность с посольством Великобритании, они готовы помочь нам с покупкой лекарств для стерилизации животных», — сказал мэр Каушан Григорий Репещук.

Местные жители идею одобрили.

«Это очень хорошо. Нельзя, чтобы собаки бегали по улице. Мы беспокоимся за детей, тут детский сад».

«Бывало, что кидались на людей. Даже приходилось в больницу везти».

«Давно пора, а то в прошлом году поймали и всех уничтожили. Только надо поехать посмотреть, в каком состоянии там эти животные».

А некоторым животным наверняка повезет обрести новый дом.

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