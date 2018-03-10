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15:51 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, когда омичи полетят в Сочи

С 7 июня начнутся прямые пассажирские авиаперевозки из Омска в Сочи. Для омичей стоимость билета в одну сторону составит от 8,1 до 14,4 тыс. рублей. Аналогичные цены действуют в обратном направлении.

В Сочи из Омска будут летать самолеты Boeing 737−800 авиакомпании Nord Wind. Рейсы будут совершаться один раз в неделю по четвергам. Время в пути составит чуть более 4 часов. Расписание полетов составлено до октября.

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