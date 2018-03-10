Снова на катера: понтон в Житковичах уберут с наступлением ледохода
С началом активного хода льда временный мост не справится с нагрузкой, предупредили спасатели.
С началом активного хода льда временный мост не справится с нагрузкой, предупредили спасатели.
МИНСК, 10 мар — Sputnik. С началом активного хода льда понтонную переправу через Припять в Житковичском районе уберут, сообщили в МЧС Беларуси.
При активном ледоходе временный мост попросту не справится с нагрузкой. Как скоро придется отказаться от понтонной переправы, неизвестно: зависит от погоды.
По словам начальника Житковичского районного отдела по ЧС Андрея Туровца, никаких препятствий для перевозки людей не возникнет: они будут переправляться на катерах и ледоколе.
«Если река потеплеет и двинется, то, естественно, понтонный мост мы уберем в сторону. Здесь оборудован и ледокол, и катера для перевозки людей. Если люди будут подъезжать, то никаких препятствий для перевозки их на ту сторону не будет», — рассказал он в эфире телеканала ОНТ.
Ледокол переоборудовали, оснастив ограждениями и местами для пассажиров, но его станут привлекать к перевозкам лишь в крайнем случае.
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