Парящие в воздухе люди удивляют туристов в Бухаре

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Левитирующий (парящий в воздухе) ученый появился на улицах Бухары и развлекает туристов, сообщает Sputnik Узбекистан. Левитирующий ученый.

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Это второй развлекательный шоу-проект в городе, организованный госкомитетом Узбекистана по развитию туризма. Ранее в старой части Бухары можно было увидеть левитирующего дервиша. Летающий дервиш.

«Успех аттракционов показывает, что интерактивные развлечения, расположенные по пути следования туристических маршрутов, положительно сказываются на общем впечатлении от путешествия. Поэтому Госкомтуризм рекомендует создавать больше разноплановых развлечений для туристов», — говорится в сообщении Госкомтуризма.