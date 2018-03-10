Парящие в воздухе люди удивляют туристов в Бухаре
Парящие в воздухе люди в образе дервиша и восточного ученого появились в Бухаре.
Парящие в воздухе люди в образе дервиша и восточного ученого появились в Бухаре.
АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Левитирующий (парящий в воздухе) ученый появился на улицах Бухары и развлекает туристов, сообщает Sputnik Узбекистан. Левитирующий ученый.
Это второй развлекательный
«Успех аттракционов показывает, что интерактивные развлечения, расположенные по пути следования туристических маршрутов, положительно сказываются на общем впечатлении от путешествия. Поэтому Госкомтуризм рекомендует создавать больше разноплановых развлечений для туристов», — говорится в сообщении Госкомтуризма.
Власти Узбекистана намерены создавать подобные аттракционы и в других популярных туристических городах. Следующим «летающим» персонажем может стать Ходжа Насреддин.
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