На севере Красноярского края участковый спас девушку на пожаре

В посёлке Носок на Таймыре участковый уполномоченный полиции спас женщину из горящего дома. Поздно вечером она позвонила капитану полиции и сообщила, что не может выйти из дома. Тамбур наполнен дымом и она задыхается. Участковый Николай Чебодаев прибыл на место происшествия и обнаружил, что дверь в квартиру заперта с внутренней стороны. Взломав ее, он прошел в комнату и смог вывести женщину на воздух. Затем капитан самостоятельно нашел очаг возгорания и потушил его, а затем вызвал наряд пожарной охраны.