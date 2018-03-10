Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-боец АТО напал на ведущего Первого канала в Италии
Сон в носках полезен для здоровья
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
СМИ: Неймар попросил отца начать вести переговоры с «Реалом»
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
15:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

На севере Красноярского края участковый спас девушку на пожаре

Любопытно, что капитан полиции уже награжден медалью «За спасение погибавших».

В посёлке Носок на Таймыре участковый уполномоченный полиции спас женщину из горящего дома. Поздно вечером она позвонила капитану полиции и сообщила, что не может выйти из дома. Тамбур наполнен дымом и она задыхается. Участковый Николай Чебодаев прибыл на место происшествия и обнаружил, что дверь в квартиру заперта с внутренней стороны. Взломав ее, он прошел в комнату и смог вывести женщину на воздух. Затем капитан самостоятельно нашел очаг возгорания и потушил его, а затем вызвал наряд пожарной охраны.

Коллеги вспоминают, что 4 года назад Николай также спас на пожаре пожилую семейную пару. Тогда то он и получил медаль МВД РФ «За спасение погибавших».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь