На севере Красноярского края участковый спас девушку на пожаре
Любопытно, что капитан полиции уже награжден медалью «За спасение погибавших».
Любопытно, что капитан полиции уже награжден медалью «За спасение погибавших».
В посёлке Носок на Таймыре участковый уполномоченный полиции спас женщину из горящего дома. Поздно вечером она позвонила капитану полиции и сообщила, что не может выйти из дома. Тамбур наполнен дымом и она задыхается. Участковый Николай Чебодаев прибыл на место происшествия и обнаружил, что дверь в квартиру заперта с внутренней стороны. Взломав ее, он прошел в комнату и смог вывести женщину на воздух. Затем капитан самостоятельно нашел очаг возгорания и потушил его, а затем вызвал наряд пожарной охраны.
Коллеги вспоминают, что 4 года назад Николай также спас на пожаре пожилую семейную пару. Тогда то он и получил медаль МВД РФ «За спасение погибавших».
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