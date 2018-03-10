Ядерный беспилотник «Каньон»: как устроено российское оружие Судного Дня

Одна из шести новых оружейных систем нового поколения, которые президент России Владимир Путин обнародовал на прошлой неделе, представляет собой беспилотный подводный аппарат с ядерным реактором, способный пересечь океан и нанести сокрушительный удар по назначенной цели. Впервые информация об этой системе появилась в прессе в 2015 году — тогда проект получил рабочие названия «Каньон» и «Статус-6».

Система уникальна в своем роде. Материнская подводная лодка может доставить устройство на точку за тысячи километров до назначенной цели. При длине порядка 24 метров, торпедообразный «Каньон» использует 4 пропеллера, что позволяет ему развивать скорость до 185 км/ч. Самонаводящийся подводный аппарат не требует управления оператором после пуска: благодаря изменением шага все тех же пропеллеров он может эффективно огибать препятствия на своем пути. С учетом того, что на борту установлен пусть небольшой, но все-таки настоящий ядерный двигатель, устройство само по себе не трудно обнаружить с помощью современных систем слежения — но вот перехватить его на такой скорости не удастся.

Мощность термоядерной боеголовки на борту «Каньона» составляет 100 мегатонн. Против морских целей, к примеру группы авианосцев, это очень мощное оружие: даже подрыв на расстоянии полутора километров от цели гарантированно приведет к ее уничтожению. Несмотря на то, что большинство современных судов неплохо защищены от удара торпед, высокая скорость и маневренность российского беспилотника оставляет команде корабля очень мало времени на принятие соответствующих мер.