Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
14:53 (мск), источник: Популярная механика

Ядерный беспилотник «Каньон»: как устроено российское оружие Судного Дня

В своем Послании к Федеральному Собранию президент России представил ряд новых образцов стратегического оружия, среди которых особый интерес вызывает беспилотный подводный аппарат, способный на межконтинентальные рейды с ядерной боеголовкой на борту.

Одна из шести новых оружейных систем нового поколения, которые президент России Владимир Путин обнародовал на прошлой неделе, представляет собой беспилотный подводный аппарат с ядерным реактором, способный пересечь океан и нанести сокрушительный удар по назначенной цели. Впервые информация об этой системе появилась в прессе в 2015 году — тогда проект получил рабочие названия «Каньон» и «Статус-6».

Система уникальна в своем роде. Материнская подводная лодка может доставить устройство на точку за тысячи километров до назначенной цели. При длине порядка 24 метров, торпедообразный «Каньон» использует 4 пропеллера, что позволяет ему развивать скорость до 185 км/ч. Самонаводящийся подводный аппарат не требует управления оператором после пуска: благодаря изменением шага все тех же пропеллеров он может эффективно огибать препятствия на своем пути. С учетом того, что на борту установлен пусть небольшой, но все-таки настоящий ядерный двигатель, устройство само по себе не трудно обнаружить с помощью современных систем слежения — но вот перехватить его на такой скорости не удастся.

Мощность термоядерной боеголовки на борту «Каньона» составляет 100 мегатонн. Против морских целей, к примеру группы авианосцев, это очень мощное оружие: даже подрыв на расстоянии полутора километров от цели гарантированно приведет к ее уничтожению. Несмотря на то, что большинство современных судов неплохо защищены от удара торпед, высокая скорость и маневренность российского беспилотника оставляет команде корабля очень мало времени на принятие соответствующих мер.

Против наземных целей (к примеру, залива Сан-Франциско) «Каньон» обладает куда большим разрушительным потенциалом. Для наглядности (вот карта): подрыв боеголовки где-нибудь в районе пролива Золотые Ворота полностью уничтожил бы Сан-Франциско, убив 1,3 миллиона человек в Северной Калифорнии и покалечив еще порядка 1 миллиона благодаря облаку радиоактивных частиц, которое может дойти до Монтаны. Вероятно (эта информация не разглашается), «начинка» «Каньона» содержит особо опасные радиоактивные изотопы с долгим периодом полураспада, способные сделать большие территории суши непригодными для жизни.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Паруса в виде колонн: эффект Магнуса
История колёс без центральной оси: хаблесс или осмос
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин рассказал о пользе службы в КГБ
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь