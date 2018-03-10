Самая большая школа в России появится на территории ЗИЛ в 2019 году

Самая большая школа в России появится на территории ЗИЛ в 2019 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Самая большая школа в России появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ в 2019 году. Об этом рассказал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».