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21:42 (мск), источник: ТАСС

Самая большая школа в России появится на территории ЗИЛ в 2019 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Самая большая школа в России появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ в 2019 году. Об этом рассказал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе школы появится детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.

«Кванториум» в технополисе «Москва» создан в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Новая модель системы дополнительного образования детей», реализуемой в ряде регионов России. На сегодняшний день такие технопарки работают в Москве, Набережных Челнах, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.

В России появилась сеть технопарков Кванториумов
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября 2017© Ньюстюб
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