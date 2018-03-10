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15:10 (мск), источник: Газета.Ру

Собянин рассказал о планах построить самую большую школу в России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году власти намереваются построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ самую большую школу в России. Об этом он написал в твиттере.

Источник: Reuters

«В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят», — написал Собянин.

По словам мэра, на ее территории также будет расположен детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.

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