Собянин рассказал о планах построить самую большую школу в России
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году власти намереваются построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ самую большую школу в России. Об этом он написал в твиттере.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году власти намереваются построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ самую большую школу в России. Об этом он написал в твиттере.
«В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят», — написал Собянин.
По словам мэра, на ее территории также будет расположен детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.
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