Лучших женщин города наградили в Новороссийске

После церемонии в городском театре Новороссийска выступили хореографический ансамбль «Колибри» под песню «Россия-матушка», а также хор Краснодарского края Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко (победитель «Битвы хоров» на телеканале «Россия»).