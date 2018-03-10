Лучших женщин города наградили в Новороссийске
Почетные грамоты вручили женщинам, отличившихся на трудовом поприще, многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
Почетные грамоты вручили женщинам, отличившихся на трудовом поприще, многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
Награждение проводили глава администрации города Игорь Дяченко, председатель городской Думы Александр Шаталов и председатель общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал, сообщает
После церемонии в городском театре Новороссийска выступили хореографический ансамбль «Колибри» под песню «Россия-матушка», а также хор Краснодарского края Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко (победитель «Битвы хоров» на телеканале «Россия»).
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