Месси в третий раз стал отцом

Супруга футболиста Антонелла Рокуццо родила спортсмену третьего сына, которого назвали Чиро. Отмечается, что из-за этого события Месси пропустит матч чемпионата Испании с «Малагой».

О беременности Рокуццо стало известно в октябре 2017 года. Об этом сама девушка сообщила в Instagram, разместив фотографию с подписью: «Семья из пяти человек». Пара уже воспитывает мальчиков Тьяго и Матео.

В июле этого года Месси и Рокуццо поженились. Церемония прошла в родном городе футболиста Росарио. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в том числе действующие футболисты и звезды прошлых лет.