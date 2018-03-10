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17:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси в третий раз стал отцом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в третий раз стал отцом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Супруга футболиста Антонелла Рокуццо родила спортсмену третьего сына, которого назвали Чиро. Отмечается, что из-за этого события Месси пропустит матч чемпионата Испании с «Малагой».

О беременности Рокуццо стало известно в октябре 2017 года. Об этом сама девушка сообщила в Instagram, разместив фотографию с подписью: «Семья из пяти человек». Пара уже воспитывает мальчиков Тьяго и Матео.

В июле этого года Месси и Рокуццо поженились. Церемония прошла в родном городе футболиста Росарио. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в том числе действующие футболисты и звезды прошлых лет.

Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

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