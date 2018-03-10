Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
СМИ: Неймар попросил отца начать вести переговоры с «Реалом»
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
15:47 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде приступили к ремонту Медового моста

В течение 3 месяцев — с 15 мая по 15 августа — в связи с проведением Чемпионата мира по футболу работы вестись не будут.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде приступили к ремонту Медового моста, ведущего на остров Канта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, по словам которых, на мосту появилось оборудование и строительный забор.

Ремонтом Медового моста занимается та же организация, что ремонтировала Деревянный мост — ООО «ТермоПластКомпозит». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,3 млн рублей. «ТермоПластКомпозит» предложил провести ремонтные работы за 42,9 млн рублей.

Подрядчику нужно будет отремонтировать опоры, пролеты, лестничные спуски, дорожное покрытие. Планируется, что на проезжей части моста и тротуарах уложат новый деревянный настил из бруса лиственницы, обработанного специальной пропиткой. Также проектом предусматривается локальный ремонт поврежденных секций перильного ограждения. С него должны срезать замки, очистить и нанести защитное покрытие.

В течение 3 месяцев — с 15 мая по 15 августа — в связи с проведением Чемпионата мира по футболу работы вестись не будут.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Моральная необходимость»: студенты БФУ заявляют о давлении перед выборами
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь