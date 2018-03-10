Источник: Новый Калининград

В Калининграде приступили к ремонту Медового моста, ведущего на остров Канта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, по словам которых, на мосту появилось оборудование и строительный забор.

Ремонтом Медового моста занимается та же организация, что ремонтировала Деревянный мост — ООО «ТермоПластКомпозит». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,3 млн рублей. «ТермоПластКомпозит» предложил провести ремонтные работы за 42,9 млн рублей.

Подрядчику нужно будет отремонтировать опоры, пролеты, лестничные спуски, дорожное покрытие. Планируется, что на проезжей части моста и тротуарах уложат новый деревянный настил из бруса лиственницы, обработанного специальной пропиткой. Также проектом предусматривается локальный ремонт поврежденных секций перильного ограждения. С него должны срезать замки, очистить и нанести защитное покрытие.