Женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если сами инициировали его
Исследование с участием студенток в Норвегии и США показало, кто чаще избегает угрызений совести
Исследование с участием студенток в Норвегии и США показало, кто чаще избегает угрызений совести
Getty Images.
Молодые женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если он произошел по их инициативе, показало новое исследование норвежских и американских психологов.
Предыдущие исследования этого вопроса показали, что в целом после секса на одну ночь угрызения совести посещают женщин чаще, чем мужчин.
Когда были опрошены 547 студенток университета в Норвегии и 216 студенток в США (все — гетеросексуальные), оказалось, что основной фактор, различающий реакцию мужчин и женщин, — это фактор инициативы.
Результаты исследования также показали, что у женщин было меньше сожалений, если партнер в постели был опытным, и они чувствовали сексуальное удовлетворение.
Все участницы исследования, проведенного Норвежским
Getty Images.
Прежние опросы показывали, что мужчины реже сожалеют о случайном сексе и эта реакция не зависит от того, кто был инициатором.
«Женщины, которые первыми предлагают секс, обладают по меньшей мере двумя отличительными характеристиками», — говорит профессор Техасского университета Дэвид Басс.
«Во-первых, у них, скорее всего, психологически здоровое отношение к сексу и они с комфортом принимают свою собственную сексуальность.
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Результаты исследования еще раз напоминают, как важно женщинам самим принимать решение по поводу своего сексуального поведения, подчеркивает Джой Вайкофф из Техасского университета.
«Сожаление — крайне неприятная эмоция, и как показали результаты наших изысканий, контроль над собственным решением о сексе — это амортизатор, защищающий женщину от последующего сожаления», — говорит она.
«Хороший секс».
Согласно исследованию, амортизатором может послужить и сексуальная компетенция партнера. «Женщины меньше переживают, если секс был хорошим. Для мужчин этот фактор был менее значимым. Причины этому — биологические», — полагает сотрудник факультета психологии Норвежского
От природы женщины тратят больше энергии и эмоций на размышления о том, правильного ли партнера они выбрали
Чувство отвращения.
Что вызывает сожаления после секса на одну ночь? Как говорят результаты
Моральные сожаления и угрызения совести включаются в эту категорию; но также это может быть ощущение негигиеничности, вульгарности и грязи после состоявшегося акта.
В этом исследователи тоже видят биологический смысл. «Сексуальное отвращение — важный механизм адаптации», — говорит профессор Басс.
«Эта функция помогает людям избегать, сейчас или в будущем, потенциальных сексуальных партнеров, которые либо малоценны для потомства либо могут оказаться переносчиками венерических болезней», — объясняет ученый.
Трансатлантическое исследование, среди прочего, также показало, что хотя студентки в Норвегии чаще оказываются вовлечены в случайный секс, чем американки, причины и мотивы для сожалений у девушек двух стран практически одинаковы.
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