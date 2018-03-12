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16:48 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если сами инициировали его

Исследование с участием студенток в Норвегии и США показало, кто чаще избегает угрызений совести из-за случайного секса.

Getty Images.

Молодые женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если он произошел по их инициативе, показало новое исследование норвежских и американских психологов.

Предыдущие исследования этого вопроса показали, что в целом после секса на одну ночь угрызения совести посещают женщин чаще, чем мужчин.

Когда были опрошены 547 студенток университета в Норвегии и 216 студенток в США (все — гетеросексуальные), оказалось, что основной фактор, различающий реакцию мужчин и женщин, — это фактор инициативы.

Результаты исследования также показали, что у женщин было меньше сожалений, если партнер в постели был опытным, и они чувствовали сексуальное удовлетворение.

Все участницы исследования, проведенного Норвежским научно-технологическим университетом совместно с Техасским университетом, были младше 30 лет.

Getty Images.

Прежние опросы показывали, что мужчины реже сожалеют о случайном сексе и эта реакция не зависит от того, кто был инициатором.

«Женщины, которые первыми предлагают секс, обладают по меньшей мере двумя отличительными характеристиками», — говорит профессор Техасского университета Дэвид Басс.

«Во-первых, у них, скорее всего, психологически здоровое отношение к сексу и они с комфортом принимают свою собственную сексуальность. Во-вторых, у женщин-инициаторов максимальные возможности для выбора, кого именно они хотят пригласить к сексу. Следовательно, у них меньше причин для сожалений — вдеь они сами сделали свой выбор», — считает Басс.

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Результаты исследования еще раз напоминают, как важно женщинам самим принимать решение по поводу своего сексуального поведения, подчеркивает Джой Вайкофф из Техасского университета.

«Сожаление — крайне неприятная эмоция, и как показали результаты наших изысканий, контроль над собственным решением о сексе — это амортизатор, защищающий женщину от последующего сожаления», — говорит она.

«Хороший секс».

Согласно исследованию, амортизатором может послужить и сексуальная компетенция партнера. «Женщины меньше переживают, если секс был хорошим. Для мужчин этот фактор был менее значимым. Причины этому — биологические», — полагает сотрудник факультета психологии Норвежского научно-технологического университета Монс Бендиксен.

От природы женщины тратят больше энергии и эмоций на размышления о том, правильного ли партнера они выбрали из-за вероятности забеременеть. «Для женщины сексуальные навыки партнера могут быть маркером его высокой биологической ценности как поставщика генов», — считает еще одна участница исследования, Келли Асао. Поэтому высокая степень сексуальных навыков партнера более полезна для женщины, чем для мужчины.

Чувство отвращения.

Что вызывает сожаления после секса на одну ночь? Как говорят результаты норвежско-американского исследования, главные причины сожалений — чувство отвращения или гадливости, и это равно действует как на женщин, так и на мужчин.

Моральные сожаления и угрызения совести включаются в эту категорию; но также это может быть ощущение негигиеничности, вульгарности и грязи после состоявшегося акта.

В этом исследователи тоже видят биологический смысл. «Сексуальное отвращение — важный механизм адаптации», — говорит профессор Басс.

«Эта функция помогает людям избегать, сейчас или в будущем, потенциальных сексуальных партнеров, которые либо малоценны для потомства либо могут оказаться переносчиками венерических болезней», — объясняет ученый.

Трансатлантическое исследование, среди прочего, также показало, что хотя студентки в Норвегии чаще оказываются вовлечены в случайный секс, чем американки, причины и мотивы для сожалений у девушек двух стран практически одинаковы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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