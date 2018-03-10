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20:18 (мск), источник: Publika.md

Экипаж SMURD доставит из Италии гражданку Молдовы

Гражданку Молдовы, попавшую в больницу в Италии, на родину доставит экипаж SMURD.

Источник: Publika.md

Пациентка находится в городе Брешиа, за ней уже отправили реанимобиль. За три года спасатели провели 12 подобных операций.

По возвращении пациенты продолжают лечение в молдавских больницах.

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