Экипаж SMURD доставит из Италии гражданку Молдовы
Гражданку Молдовы, попавшую в больницу в Италии, на родину доставит экипаж SMURD.
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Гражданку Молдовы, попавшую в больницу в Италии, на родину доставит экипаж SMURD.
Пациентка находится в городе Брешиа, за ней уже отправили реанимобиль. За три года спасатели провели 12 подобных операций.
По возвращении пациенты продолжают лечение в молдавских больницах.
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