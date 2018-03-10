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16:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ посетит экспозицию переименованного музея Горького и Шаляпина в Казани

Рустам Минниханов впервые после масштабной реконструкции 2016 года познакомится с обновленным учреждением.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Президент Татарстана Рустам Минниханов в предстоящий понедельник, 12 марта, осмотрит экспозицию переименованного несколько недель назад музея Горького и Шаляпина в Казани. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Как заметила собеседница агентства, глава республики посетит музей впервые поле масштабной реконструкции 2016 года, с результатами которой лично он еще не был ознакомлен.

«Президент РТ поздравит музей с 78-летием, познакомится с его коллективом и экспозицией»
Балтусова

В тот же день, 12 марта, в музее стартует всероссийская научная конференция «Горьковские чтения». Кроме того, совместно с нижегородским музеем Горького будет открыта выставка «Родом из Нижнего». Кворум торжественного мероприятия составят увлеченные исследованием жизни и творчества Горького и Шаляпина энтузиасты из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Елабуги, Чебоксар, Великого Новгорода, Ижевска и других городов.

«К визиту Президента Татарстана на вывеске переименованного музея появится новое название. В настоящее время оформляются документы для надписи “Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина”», — со своей стороны уточнила заведующая музеем Марианна Гаврилова.

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