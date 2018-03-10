В Челябинской области объявлены НМУ
В Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
В Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС области, медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
В Челябинском Гидрометцентре сообщили, НМУ первой степени опасности прогнозируются до 19 часов воскресенья, 11 марта. Предупреждения объявлены отдельным предприятиям региона.
Как уточнили агентству в управлении Росприроднадзора области, ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, прогнозируются в Коркино.
Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом.
Владельцев автотранспортных средств просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.
Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8−800−100−26−73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.
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