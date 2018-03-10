В Челябинской области объявлены НМУ

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС области, медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В Челябинском Гидрометцентре сообщили, НМУ первой степени опасности прогнозируются до 19 часов воскресенья, 11 марта. Предупреждения объявлены отдельным предприятиям региона.

Как уточнили агентству в управлении Росприроднадзора области, ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, прогнозируются в Коркино.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом.

Владельцев автотранспортных средств просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.