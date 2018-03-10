Омичей ждет морозная неделя без осадков
До середины следующей недели в Омске температура воздуха не поднимется выше — 10 градусов. 11 и 12 марта в региональной столице ожидается ясная солнечная погода без осадков. Ночью в Омске будет холодать до — 22. Во вторник 13 марта ожидает переменная облачность.
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