Омичей ждет морозная неделя без осадков

До середины следующей недели в Омске температура воздуха не поднимется выше — 10 градусов. 11 и 12 марта в региональной столице ожидается ясная солнечная погода без осадков. Ночью в Омске будет холодать до — 22. Во вторник 13 марта ожидает переменная облачность.