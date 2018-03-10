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20:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский Гидрометцентр прогнозирует солнечную сухую погоду 10—13 марта

Нижегородский Гидрометцентр прогнозирует солнечную сухую погоду 10—13 марта.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 34% 762 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте Верхне — Волжского УГМС. Как сообщается на сайте ведомства, температура воздуха днем составит — 4, ветер юго-восточный, 2 м/с, атмосферное давление 753 мм. рт. с, 11 марта, также ожидается погода без осадков, дневная температура-6 градусов, ночная -15 ночью. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 756 мм. рт. с. Начало недели начнется с потепления: температура 0..-5 градусов, ночью -12−17 градусов, ветер: южный, 3−8 м/с.

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