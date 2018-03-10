Нижегородский Гидрометцентр прогнозирует солнечную сухую погоду 10—13 марта
Нижегородский Гидрометцентр прогнозирует солнечную сухую погоду
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нижегородский Гидрометцентр прогнозирует солнечную сухую погоду
Об этом сообщается на сайте Верхне — Волжского УГМС. Как сообщается на сайте ведомства, температура воздуха днем составит — 4, ветер
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.