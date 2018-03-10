В Петербурге скончался лидер группы «Внезапный сыч»
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Сегодня в
Что послужило причиной смерти музыканта, в сообщении не уточняется. По неофициальным данным, Кирилл Спечинский попал в больницу с инсультом.
Группа была создана в 1988 году. Ее первый альбом «Короче, ты понял», который вышел зимой 1990 года, оказался популярным, после чего группа стала активно концертировать по стране, музыканты принимали участие в крупнейших
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