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20:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге скончался лидер группы «Внезапный сыч»

Сегодня в Санкт-Петербурге в реанимации скончался 52-летний лидер и основатель рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский. Об этом сообщает официальный аккаунт рок-группы в одной из социальных сетей.

Что послужило причиной смерти музыканта, в сообщении не уточняется. По неофициальным данным, Кирилл Спечинский попал в больницу с инсультом.

Группа была создана в 1988 году. Ее первый альбом «Короче, ты понял», который вышел зимой 1990 года, оказался популярным, после чего группа стала активно концертировать по стране, музыканты принимали участие в крупнейших рок-фестивалях. Всего группа выпустила шесть альбомов, последний из которых датирован 2008 годом.

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